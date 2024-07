Vermögensberaterin Expertin für die persönlichen Finanzen

Natürlich habe ich viele Mitarbeiter- und Kundengespräche. Wenn ich einen neuen Kunden habe, nehme ich in einem persönlichen Gespräch zunächst seine finanzielle Situation auf. Was ist an Geld, an Vermögen da? Welche Ziele verfolgt der Kunde? Wie sieht es in Sachen Altersvorsorge aus? Wie geht er oder sie generell mit Geld um? Welche Versicherungen sind da, welche nicht? Dann entwerfe ich eine Finanz- und Versicherungsstrategie, die etwa Risikovorsorge, Finanzierung oder Vermögensaufbau umfasst. In einem weiteren persönlichen Gespräch erläutere ich die Strategie und zeige verschiedene Optionen und Finanzprodukte auf.