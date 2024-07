Berufsporträt Rechtmediziner Vielfältiger als im Fernsehen dargestellt

Leider sind die Aufgaben rund um die Obduktion in Filmen nur sehr verkürzt dargestellt. Ich habe noch nie gesehen, dass die Protagonisten am Mikroskop sitzen und Gewebeproben untersuchen oder wissenschaftliche Literatur wälzen, um eine schwierige Frage zu klären. Ähnlich ist es mit unseren Aufgaben am Leichenfundort. In Filmen ist das ein kurzer großer Auftritt am Tatort – und es ist nicht zu sehen, dass, um eine Todeszeit zu schätzen oder ein Blutspurenmuster zu beurteilen, nicht selten umfangreiche und wissenschaftlich komplexe Gutachten am Schreibtisch zu verfassen sind. Wir verbringen zunehmend auch viel Zeit in Ambulanzen. Dort dokumentieren und bewerten wir nach Gewalttaten bei Überlebenden Verletzungen gerichtsfest.