Berufsporträt PR-Berater Experten für die Außendarstellung

Ich habe schon immer gerne geschrieben, etwa als Schülerin für eine Tageszeitung über Schulveranstaltungen. Bei der späteren Wahl meines Berufswegs entschied ich mich für eine Kombination aus Kommunikation und Marketing. Ich studierte Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Werbetechnik/Werbewirtschaft und hatte das Privileg, während meines Studiums bei einer der größten familiengeführten PR-Agenturen in New York zu arbeiten. Danach ließ mich das Thema Public Relations nicht mehr los. Nach meinem Studienabschluss begann ich in einer PR-Agentur für Kunden im IT-Bereich Kommunikationskonzepte zu entwickeln und sie bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu beraten.