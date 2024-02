Berufsporträt Innenarchitekten modernisieren Immobilien

Ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen ist eine Grundvoraussetzung. Außerdem sollte man Spaß am Handwerk haben, an Farben, Materialien und all dem, um Räumen eine Emotion und Wirkung zu geben. Die Angst von manchen interessierten jungen Leuten, man bräuchte für den Beruf sehr gute Mathematik-Kenntnisse, kann ich so nicht bestätigen.