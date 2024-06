Einzelkämpfer im Joballtag Satellitendasein im Unternehmen

Ganz egal, ob Einzelkämpfer aus Überzeugung oder nicht: Passen die Rahmenbedingungen nicht zu den eigenen Vorstellungen, empfiehlt Arne Adrian, laut zu werden: „Beschwert Euch, meckert, wenn es nicht so läuft, wie Ihr es braucht. Artikuliert Eure Wünsche und Eure Vorstellungen. Mitarbeitende wissen sehr genau, was ihnen guttut und was ihnen in ihrem Job hilft.“