Weniger Stunden arbeiten Bei Teilzeit an die Altersvorsorge denken

Wer längere Zeit in Teilzeit arbeitet, verzichtet in der Regel auch auf Rentenansprüche. Kindererziehungszeiten werden zwar angerechnet. Bleibt ein Partner jedoch aufgrund der Kinderbetreuung mehr zu Hause, kann es sinnvoll sein, wenn Paare gemeinsam eine Vereinbarung treffen, wie sie die Lücke ausgleichen wollen und können. In jedem Fall sollten sich Arbeitnehmer, die in Teilzeit gehen wollen, Gedanken machen, wie sie ihre Rentenlücke schließen können. Wer den Schritt plant, lässt sich am besten unabhängig beraten, wie er privat entsprechend vorsorgen kann.