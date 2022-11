Jahreswechsel Zeit für eine Bestandsaufnahme

Nach einem vorschnellen Wechsel des Arbeitgebers verspüren Beschäftigte zunächst einen Flitterwochen-Effekt, eine Anfangseuphorie ähnlich wie in einer neuen Beziehung. „Man sieht alles besonders positiv“, so Andresen. Nach einigen Monaten stellt sich dann aber oft ein sogenannter Flitterwochen-Kater-Effekt ein. „Dann kommt so langsam die Realität rein und die Arbeitszufriedenheit geht zurück.“