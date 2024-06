Saisonarbeit Ein Job für wenige Wochen im Jahr

Als Suflehrer arbeiten oder in einer Strandbar – die Möglichkeiten für Saisonjobs sind vielfältig. Gerade an Nord- oder Ostsee gibt es im Sommer mehr Bedarf an Arbeitskräften, sagt Till Bender, Rechtsschutzexperte beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Aber auch Messen, Festivals und Sport-Großereignisse bieten kurzfristige Beschäftigungen. Wer sich für einen solchen Job interessiert, sollte einige Besonderheiten kennen.