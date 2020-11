Tipps : Jederzeit weiterbilden mit einem Fernstudium

Flexible Studienformate eignen sich insbesondere für Menschen, die aus beruflichen oder anderen Gründen nicht regelmäßig an Präsenzveranstaltungen teilnehmen können. Dabei sind Motivation und Organisationstalent gefragt.

Jederzeit und überall studieren – das sind die entscheidenden Vorteile eines Fernstudiums. Die Lerneinheiten lassen sich nach der Arbeit oder am Wochenende absolvieren, Präsenzphasen sind zumeist auf ein Minimum reduziert. Das sorgt für maximale Freiheit bei den Studierenden, erfordert aber auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin. „Flexible Studienformate, die es gerade Berufstätigen ermöglichen ihre Weiterbildung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, machen ein Fernstudium attraktiv“, sagt Margot Klinkner, stellvertretende Geschäftsführerin des Zentrums für Fernstudien im Hochschulverband (zfh). „Flexibilität besteht aber auch im Hinblick auf die Studieninhalte entweder mit wählbaren Vertiefungsschwerpunkten oder durch einen modularen Aufbau, der in den meisten Studienangeboten eine maßgeschneiderte Weiterbildung ermöglicht.“