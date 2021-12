Arbeitsplatz : „New Work“ richtig verstehen

New Work in der Praxis: Das Team sammelt sich zum morgendlichen Check-in. Foto: dpa-tmn/Westend61

Agilität? Kanban? VUCA? In der neuen Arbeitswelt machen Begriffe die Runde, unter denen sich viele nichts vorstellen können. Zwei Expertinnen erläutern in diesem Glossar die wichtigsten Begriffe.

Von Sabine Meuter

In der Arbeitswelt ist immer häufiger von „New Work“ – also neues Arbeiten – die Rede. Was eigentlich genau dahinter steckt, weiß aber längst nicht jeder. Das legt zumindest eine Online-Umfrage des Recruiting-Software-Unternehmens Softgarden nahe. Vier von zehn Bewerbern gaben darin an, dass ihnen der Begriff unbekannt ist. An der Umfrage nahmen rund 3560 Personen teil.

Wirklich verwunderlich ist das nicht, schließlich ist New Work ein „Sammelbegriff, mit dem verschiedene, meist alternative Arbeitsmodelle und -formen umschrieben werden“, so eine Definition des Haufe-Verlags. Rund um die neuen Arbeitswelten haben sich entsprechend eine Menge Begriffe in den Job-Alltag eingeschlichen, die häufig erklärungsbedürftig sind. Ein paar Beispiele:

Agilität: „Der Begriff beschreibt die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen an äußere Veränderungen“, sagt Anke Neldner vom Verbund Freier Trainer und Coaches (VfTC) in Berlin, der deutschlandweit Führungskräfte ausbildet. Der Bedarf wird derzeit mehr als deutlich: Unternehmen seien durch die Corona-Pandemie mehr oder weniger gezwungen, in Bereichen, wo es möglich sei, mobiles Arbeiten zu ermöglichen und dafür die Voraussetzungen zu schaffen, sagt sie.

Agilität bedeutet auch: „Weniger in Silos denken und in sehr kurzen Zeitabständen ausloten, was das Beste für den Kunden oder fürs Produkt ist“, sagt Annabelle Jenisch, Head of Growth der Agentur TLGG und TLGG Consulting. Stellt sich beim Überprüfen heraus, dass Verbesserungen möglich sind, heißt es: die neue Richtung einschlagen.

Bottom-up-Prinzip: „Das heißt nichts anderes, als von unten nach oben“, sagt Jenisch. Nicht mehr der Vorgesetzte gibt den Mitarbeitern Ideen oder Ziele vor, sondern die Beschäftigten tun das selbst. Dieses Prinzip ist nicht unbedingt auf ein Team oder eine Abteilung beschränkt. „Von unterster Ebene bis hinauf ins Management geben Mitarbeiter wichtige Impulse“, so Neldner. Etwa dann, wenn Kunden mit einem Produkt unzufrieden und Verbesserungen nötig sind.

Check-in: In einem Meeting soll jeder einzelne Beschäftigte erst einmal „ankommen“. „Dabei geht es um den Menschen als Ganzes“, sagt Annabelle Jenisch. Jedes Teammitglied soll zu Beginn mitteilen, wie es ihm geht. „Beschäftigte sollen durchaus ihre Sorgen und Probleme benennen“, meint Anke Neldner. Dafür bedarf es aus ihrer Sicht psychologisch geschulte und im Coaching ausgebildete Führungskräfte, die in der Lage sind, auf die Mitarbeiter einzugehen, damit sie sich gut aufgehoben fühlen.

Design Thinking: „Das ist eine agil-kreative Methode, um zu einer Lösung für komplexe Aufgaben zu kommen“, erläutert Neldner. Gleich mehrere Abteilungen eines Unternehmens setzen sich mit den Nutzerbedürfnissen an ein Produkt auseinander. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist an der Tagesordnung. Dabei fließen viele Ideen und unterschiedliche Sichtweisen ein. Man testet und verwirft, probiert Neues aus, bis es die passende Lösung gibt.

Kanban: „Das ist ein Element aus dem agilen Projektmanagement“, sagt Annabelle Jenisch. Das japanische Wort „Kanban“ heißt auf Deutsch „Karte“. Es geht darum, mit Karten in einem digitalen Kanban-Board den Arbeitsstand eines bestimmten Projekts zu visualisieren. Das Board unterteilt sich in mehrere Spalten: In einer Spalte tragen die Teammitglieder die Aufgaben eines bestimmten Projekts ein. Zunächst befinden sich alle in der Spalte „To-do“. Die nächsten heißen zum Beispiel „in Bearbeitung“ oder „erledigt“. So wird auf einen Blick deutlich, wie weit das Vorhaben fortgeschritten ist und wo es vielleicht hakt.

Lean Leadership: Hierbei geht es laut Neldner darum, Unternehmensprozesse zu optimieren – nachhaltiges Handeln hat Priorität: „Führungskräfte und Beschäftigte hinterfragen die Unternehmensprozesse permanent.“ Zum anderen steht verstärkt der Faktor Mensch im Vordergrund. Führungskräfte handeln gegenüber ihren Mitarbeitern nach dem Grundsatz „Befähigen statt belehren“ und motivieren sie dazu, das Beste aus sich herauszuholen. Das soll dazu beitragen, die Leistungen des gesamten Unternehmens zu verbessern.

Sharing Economy: „Damit ist ein geändertes Nutzungsverhalten gemeint, in dem das Teilen im Fokus steht“, erklärt Jenisch. Dieser Trend ist nicht nur in digitalen Geschäftsmodellen, sondern auch im New-Work-Alltag zu finden. Das Teilen bezieht sich beispielsweise auf Schreibtische, Computer, Laptops oder Firmen-Smartphones, aber auch Fahrzeuge. Auch Informationen können und müssen geteilt werden. „Ein gutes Beispiel dafür sind digitale Enzyklopädien“, sagt Neldner.