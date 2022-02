Krankenkassen-Umfrage : Beschäftigte bewerten Homeoffice überwiegend positiv

Hannover Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viel mehr Menschen als früher im Homeoffice arbeiten. Das bewerten viele einer Umfrage zufolge positiv. Doch es gibt auch Nachteile der Arbeit von zuhause.

In einer Erhebung für die Krankenkasse KKH gaben 61 Prozent derjenigen, die ihren Bürojob schon einmal von außerhalb ihres Betriebs erledigt haben, an, sie hätten überwiegend positive Erfahrungen gemacht, wie die KKH am Samstag mitteilte. Ein Fünftel der Homeoffice-Erfahrenen erklärte demnach, die Erfahrungen seien negativ gewesen.