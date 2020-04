Tipp 6 zum Homeoffice: Arbeit dokumentieren

Das Zeitmanagement ist vielleicht die größte Herausforderung im Homeoffice. Die zu erledigenden Aufgaben und die bereits geschaffte Arbeit sollte zum Beispiel in einem "Kanban-Board" notiert werden. In drei Spalten teilt man die anstehenden Projekte (To-Do), die in Arbeit befindlichen (Doing) und die erledigten Aufgaben (Done) ein.