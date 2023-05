Nachhaltigkeit Der Klimaschutz braucht viele qualifizierte Hände

Die Nachfrage nach Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen steigt stetig. Ob Eigenheim oder Mietwohnung – immer mehr Menschen interessieren sich dafür, Energie selbst zu erzeugen und ein Stück weit unabhängig von den steigenden Gas- und Strompreisen zu werden. Mit seinen vielfältigen Dienstleistungen trägt das Handwerk unmittelbar zum Ausbau erneuerbarer Energien, zur Erhöhung der Energieeffizienz und zur Verringerung der Treibhausgase bei. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks arbeiten derzeit fast 2,5 Millionen Beschäftigte in rund 450.000 Handwerksbetrieben täglich in fast allen Bereichen am Erfolg der Energiewende mit. Wenn Gebäude gedämmt, Stromnetze für E-Mobilität ausgebaut werden und die Energieversorgung auf erneuerbare Quellen umgestellt wird, spart das CO 2 und bringt Deutschland seinen Klimazielen näher.