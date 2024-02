Kreativität im Job Die Suche nach der zündenden Idee

„Kreativität ist bis zu einem gewissen Grad durchaus planbar“, sagt Jennifer Haase. Die Psychologin forscht an der Humboldt-Universität in Berlin zu den Mechanismen kreativen Denkens. Das braucht man nicht nur, um Kunstwerke zu erschaffen oder Erfindungen, die die Welt verändern. Sondern in Form von Alltagskreativität jeden Tag – für die Herausforderungen und Probleme am Arbeitsplatz ebenso wie im Privaten.