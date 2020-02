Berufsbild : Ein Manager unter Medizinern

Krankenhäuser und Arztpraxen suchen zunehmend nach Gesundheitsexperten mit wirtschaftlicher Expertise.

Health Economics, Gesundheitsökonomie oder Fitness und Health Management – viele Hochschulen bieten Studiengänge im Umfeld von Betriebswirtschaft und Gesundheit an. So vermittelt beispielsweise der Studiengang „Gesundheits- und Sozialmanagement“ an der FOM Hochschule betriebswirtschaftliche Kenntnisse für Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. Studierende lernen, wie das Gesundheits- und Sozialsystem aufgebaut ist, welche Schnittstellen die einzelnen Akteure haben und welche Mechanismen auf die Angebots- und Nachfrageseite im Gesundheitswesen wirken. Das wichtige Gut der Gesundheit stellt dabei besondere Herausforderungen an das Management von Einrichtungen. Das Studium bereitet daher gezielt auf eine verantwortungsvolle Position im Gesundheits- und Sozialwesen vor.