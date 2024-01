Von Boomer bis Gen Z Was die Generationen im Job voneinander halten

Ein Klischee bestätigt sich: Für über die Hälfte der Befragten hat die Boomer-Generation zu große Angst vor allem Neuen in den Bereichen Technologie, Prozessen oder Kultur. Fast 70 Prozent geben jedoch auch an, die Boomer bringen einen deutlichen Mehrwert in einer Mentoren-Rolle mit. Vor allem ihre Besonnenheit in stressigen Phasen wird von der Gen Z und den Millenials (zwischen 1980 und 1996 Geborene) positiv hervorgehoben.