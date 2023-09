Großes Gehaltsquiz Wissen Sie, was Verkäufer, Lehrer und Anwälte in NRW verdienen?

Düsseldorf · Die Gehälter gehen bei 9,73 Millionen Erwerbstätigen in NRW weit auseinander. Doch was genau verdient eigentlich ein Bäcker, ein Controller oder der Intendant des WDR? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Gehaltsquiz!

Im Jahr 2022 lebten in Nordrhein-Westfalen rund 9,73 Millionen Erwerbstätige, ein neuer Rekord. Die Gehälter gehen, je nach Beruf, dabei sehr weit auseinander. Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit gibt Einblicke in die Gehaltsstrukturen der verschiedenen Berufsgruppen in Nordrhein-Westfalen, aber auch deutschlandweit. Erst kürzlich wurden außerdem die Jahresgehälter der Intendanten der ARD veröffentlicht, darunter auch die jährliche Grundvergütung von WDR-Intendant Tom Buhrow. Doch wie groß sind eigentlich die Gehaltsunterschiede in den verschiedenen Berufen? Was verdient ein Bäcker, ein Controller oder der Intendant des WDR? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Gehaltsquiz!

