Gehalts-Check 2023 So viel sollten Sie in Ihrem Job mindestens verdienen

Mit dem Sprechen über das Gehalt ist das so eine Sache: Tut man es nicht, hält man an einem altmodischen Tabu fest, das dem New Work-Ansatz trotzt und unterstellt, in deutschen Büros würden Neid und Konkurrenzkampf vorherrschen. Zeigt man sich optimistischer, besteht das Risiko von dem gesellschaftlichen Entwicklungsstand enttäuscht zu werden.