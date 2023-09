Vom Bäcker bis zum Arzt Wer verdient wie viel in NRW?

Im Jahr 2022 lebten in Nordrhein-Westfalen rund 9,73 Millionen Erwerbstätige, ein neuer Rekord. Die Gehälter gehen, je nach Beruf, dabei sehr weit auseinander. Doch wie weit eigentlich genau? Was verdient eigentlich ein Bäcker, ein Controller oder der Intendant des WDR? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Gehaltsquiz!

Die Zahlen entstammen dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit oder unternehmenseigenen Veröffentlichungen.