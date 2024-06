Start der Europameisterschaft Fußballfieber am Arbeitsplatz

Das Gute an Europameisterschaften ist, dass die Anstoßzeiten der Fußballspiele für etliche Arbeitnehmer im Großen und Ganzen in den Abendstunden, also im Feierabend, liegen. Nur wenige Spiele der Vorrunde werden bereits um 15 Uhr angepfiffen. Aber es gibt Beschäftigte, die Schicht arbeiten. Diese haben erst einmal keinen Anspruch auf eine andere Schicht, wenn sie ein bestimmtes Spiel sehen möchten. Außer, der Betrieb bietet eine „Tauschbörse“ an, auf der Fußballfans ihre Schicht mit Kollegen tauschen können, die sich nicht für Fußball interessieren. Möglich wäre auch, dass der Betriebsrat die Arbeitszeiten mit der Geschäftsleitung fußballfreundlich ändert oder sie an einzelnen Tagen anders verteilt.