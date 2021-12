Führungskräfte : Aus extremen Krisensituationen lernen

Der Schulungsbedarf in der Verhandlungsführung ist groß. Eine Möglichkeit ist, sich Fähigkeiten aus der Verhandlung mit Entführern und Erpressern zunutze zu machen. Ein Experte erläutert, warum.

An Erpressungen oder Entführungen möchte am liebsten niemand denken. Das sind immer hochsensible und gefährliche Vorfälle, bei denen entweder das Vermögen eines Unternehmens oder einer Familie geschädigt wird und auch Gefahr für Leib und Leben eines Opfers bestehen kann. Entsprechend komplex und unvorhersehbar sind die Verhandlungen mit Entführern und Erpressern, die zunehmend im Cyberraum wichtige Daten stehlen oder die gesamte IT-Infrastruktur durch einen Angriff stilllegen und nur gegen die Zahlung einer hohen Summe wieder freigeben.

Die Studie „Verhandlungsmanagement in Unternehmen in Deutschland: Von der Intuition zum System“, herausgegeben von der EBS Business School, dem Institut für Konfliktmanagement und der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, zeigt, wie hoch der Schulungsbedarf in der Verhandlungsführung offensichtlich ist: „Knapp 60 Prozent der Befragten schätzen ihre Verhandlungskompetenz vor diesem Hintergrund als hoch oder sehr hoch ein. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass gut 40 Prozent der Befragten, die alle angegeben hatten, dass das Führen von Verhandlungen zu ihrem Tagesgeschäft gehört, ihre Verhandlungskompetenz als mittelmäßig beziehungsweise sogar gering ausgeprägt bewerten“, heißt es darin.

Auch wenn Business-Verhandlungen natürlich nicht mit schwerwiegenden Ereignissen vergleichbar sind, bei denen es um die Unversehrtheit einer Geisel oder einen kriminellen Schaden in Millionenhöhe geht, ähneln sich die Strukturen. „Auch bei Business-Verhandlungen können sehr hohe Summen im Raum stehen, und schon ein um ein Prozent höherer oder niedrigerer Kaufpreis kann das Ergebnis eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen“, sagt Michael Pülmanns. Daher überträgt der Berater Mechanismen und Erfahrungen aus Krisenverhandlungen auf Business-Szenarien, um das Optimum aus diesen Verhandlungen herauszuholen. Seine Kernaussage: „Wer besser plant, ist erfolgreicher. Das bedeutet in erster Linie, genau zu wissen, wie das ideale Ergebnis einer Verhandlung aussieht. Um in einer Verhandlung erfolgreich zu sein, muss die Vorstellung von Erfolg stimmen. Das verringert das Risiko, in die Defensive zu geraten und seine Verhandlungskorridore zu verlassen. Wer weiß, was er will, wird auch nur die Zugeständnisse machen, die ihm dienlich sind.“