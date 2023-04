Erfahrungswerte Als junger Koch auf der Walz

„Wenn man sein Handwerk einmal verstanden hat, dann kann man fast in jeder Küche arbeiten“, sagt Ebermann. Integration gelinge meistens spielend. Nach London ging es für ihn weiter nach St. Moritz und Australien, kurz zurück nach Deutschland und schließlich auf die einjährige Tour durch Asien. „Ich wollte einfach noch so viel lernen und machen“, erzählt der junge Koch. Also klopfte er an die Türen der asiatischen Küchen. Wo ihm ein Gericht schmeckte, da fragte er, ob er mitkochen könne. „Ich habe eine völlig neue Sicht auf die Welt gewonnen“, sagt er – und empfiehlt jungen Köchen den Blick über den Tellerrand. Die Zeit laufe einem weg, wenn man erst mal in einer Küche angekommen und die Karriereleiter hochgeklettert sei, sagt er.