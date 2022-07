Diensthandy : Mobiltelefon vom Arbeitgeber – Rechte und Regeln

Wer viel mobil arbeitet, braucht ein Handy. Das bekommt er in der Regel vom Arbeitgeber gestellt. Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Aus der Arbeitswelt sind Firmenhandys längst nicht mehr wegzudenken. Aber hat tatsächlich jeder Beschäftigte einen Anspruch darauf? Und was darf ich eigentlich und was nicht? Juristen klären auf.

Steht auf Ihrem Schreibtisch überhaupt noch ein Festnetztelefon? Gerade in Zeiten des hybriden Arbeitens hat sich vielerorts das Firmen-Smartphone als Arbeitsgerät durchgesetzt. Gut ist, wenn Beschäftigte die rechtlichen Regeln dazu kennen. Peter Meyer, Fachanwalt für Arbeitsrecht, und Daniel Stach, Jurist bei der Gewerkschaft Verdi , beantworten die wichtigsten Fragen:

Was gilt, wenn Beschäftigte auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten erreichbar sein müssen? In solchen Fällen stellen Arbeitgeber meist freiwillig ein Handy zur Verfügung und übernehmen auch die Kosten. Schließlich kann niemand Arbeitnehmer bei dienstlichen Gesprächen zur Nutzung ihres privaten Mobiltelefons verpflichten.

Was gilt, wenn ich im Homeoffice arbeite? Gerade dann benötigen Beschäftigte ein Firmenhandy. Es ist nicht mit deutschem Arbeitsrecht vereinbar, wenn Beschäftigte ihre privaten mobilen Endgeräte für die Arbeit nutzen sollen.

Darf ich mein Diensthandy privat nutzen? In der Regel ist es nicht gestattet. Eine Ausnahme ist, wenn der Arbeitgeber die private Nutzung erlaubt oder duldet. Für eine Duldung reicht es aber nicht aus, dass Mitarbeiter das dienstliche Gerät längere Zeit auch privat genutzt haben. Der Arbeitgeber muss wissen, dass der Beschäftigte das Gerät privat nutzt.

Was ist, wenn das Firmenhandy in der Freizeit kaputtgeht? Unter Umständen müssen Beschäftigte dem Arbeitgeber Schadenersatz leisten. Das hängt davon ab, ob sie vorsätzlich oder fahrlässig Schäden am Eigentum des Arbeitgebers verursacht haben.