Studium : Fernstudium – flexibel zum Uni-Abschluss in Corona-Zeiten

Zwischen Lockdown und Kurzarbeit sehnen sich viele Menschen nach einer sinnvollen Aufgabe. Das Fernstudium ist deswegen so gefragt wie nie zuvor. Warum Sie nichts überstürzen sollten und wie das Fernstudium funktioniert, lesen Sie hier.

Was ist ein Fernstudium und wie funktioniert es?

Bei einem Fernstudium müssen keine Vorlesungen besucht werden. Stattdessen eignen sich Studierende das Wissen selbstständig durch aufbereitete Lernmaterialien und Online-Seminare an. Erfolgreich bestanden wird ein Fernstudium mit einem akademischen Grad wie einem Bachelor, Master, MBA oder einem Diplomtitel beendet.

Ein solches Studium eignet sich für berufstätige Personen, die sich neben ihrer Arbeit weiterbilden möchten. Es gibt keinen festen Stundenplan und das Lernmaterial kann Zuhause oder im Café erarbeitet werden. Etwa zwei Prozent der Studierenden entscheiden sich für ein Fernstudium.

Die Lernmaterialien werden per Post geschickt oder über einen „Online-Campus“ bereitgestellt. Der Online-Campus ist eine Plattform, auf der sich Studierende einloggen können und PDFs, Videos und andere Lernmaterialien herunterladen können.

Auch der Kontakt mit Dozenten und Kommilitonen und das Einsehen der Noten ist über eine solche Plattform möglich. Im Laufe des Studiums werden Aufgaben gestellt, welche die Studenten und Studentinnen an ihre Dozenten einreichen müssen. Studierende erhalten regelmäßig Feedback.

Je nach Fernlehrgang und Hochschule ist es möglich, dass neben den Fernstudienphasen auch Präsenzphasen ein Teil des Studiums sind. Beispielsweise wenn die Lehrinhalte in einem praktischen Teil vermittelt werden müssen. Es ist auch möglich, dass Präsenzphasen optional sind und eine Gebühr bei der Teilnahme erhoben wird. In der Regel machen Präsenzphasen nur einen kleinen Teil des gesamten Fernstudiums aus.

Hausarbeiten müssen regelmäßig eingereicht werden. Diese werden benotet. Steht eine Prüfung an, wird diese an der Universität vor Ort oder einem Prüfungszentrum abgehalten. Mittlerweile gibt es auch Fernlehrgänge, die komplett ohne Präsenzpflicht durchgeführt werden – sogar die Prüfungen werden zu Hause abgelegt.

Ein Fernstudium erfordert ein hohes Maß an eigenverantwortlichem Zeitmanagement. Studierende müssen sich das Wissen selbstständig aneignen, es besteht nur wenig Kontakt zu den Mitstudierenden. Das Fernstudium ist von einem Fernlehrgang abzugrenzen. Während mit dem erfolgreichen Abschluss des Fernstudiums ein akademischer Grad erreicht wird, erhalten Menschen nach Ende eines Fernlehrgangs ein Zertifikat.

Prüfen Sie vor Beginn Ihres Fernlehrgangs, ob es sich um ein Studium oder einen Lehrgang handelt. Achten Sie darauf, ob Sie mit dem Abschluss des Studiums ein Zertifikat oder einen akademischen Grad erreichen können. Manchmal wird der Begriff Fernstudium verwendet, obwohl es sich eigentlich um einen Fernlehrgang handelt.

Wie werden Inhalte in einem Fernstudium vermittelt?

Die Inhalte eines Fernstudiums werden nicht klassisch in Vorlesungen vermittelt. Stattdessen werden Videos über den Online-Campus, eine Plattform für Studierende eines Fernlehrgangs, angeboten. Größtenteils müssen sich Studierende das Know-how selbst aneignen. Dafür werden Lernmaterialien in Papier- oder PDF-Form bereitgestellt.

Teilweise werden Materialien per Post zugeschickt, teilweise sind sie online abrufbar. Die Studierenden sind selbst dafür verantwortlich, die Module in der gegebenen Zeit durchzuarbeiten. Wann und wie gelernt wird, kann jeder Student und jede Studentin für sich entscheiden – ob im Café, im Zug oder abends, wenn die Kinder schlafen.

Das ist ein großer Vorteil des Fernstudiums: Studierende müssen keinem starren Stundenplan folgen. Sie können sich ihre Lernzeit individuell einteilen. Gleichzeitig ist das auch ein Nachteil. Ein Fernstudium erfordert ein hohes Maß an Disziplin. Regelmäßig wird der Lernfortschritt mit Testfragen und Aufgaben von den Dozenten geprüft. Die Studierenden erhalten dafür Feedback.

Der Zeitaufwand eines Fernstudiums sollte nicht unterschätzt werden: Wie bei einem Präsenzstudium wird bei einem Fernlehrgang ein akademischer Grad angestrebt. Dieser kann nicht einfach nebenher erworben werden. Für ein Fernstudium in Teilzeit sollten sich Studierende mindestens zehn bis 20 Stunden pro Woche Zeit nehmen – und das über einen Zeitraum von 12 Semestern bei einem Bachelorstudium. Das sind ganze sechs Jahre!

Je nach Studienfach, privaten oder beruflichen Verpflichtungen ist es möglich, sich mehr Zeit für einzelne Module zu nehmen. Die Studienzeit verlängert sich dann dementsprechend. Ein Fernstudium muss nicht immer eine berufliche Weiterbildung sein. Es kann auch als Vollzeitstudium absolviert werden. Für ein Fern-Vollzeitstudium sollten mindestens 40 Wochenstunden eingeplant werden. Die Studiendauer verkürzt sich dann entsprechend.

Für wen lohnt sich ein Fernstudium?

Ein Fernstudium eignet sich für Menschen, die aus beruflichen oder privaten Gründen kein Präsenzstudium absolvieren können und sich beispielsweise um kleine Kinder oder Familienangehörige kümmern. Auch wenn der Wunschstudiengang in keiner Universität in der Nähe angeboten wird, eignet sich das Fernstudium.

Durch das Fernstudium sind Studierende nicht an den Studienort gebunden und auch ein Berufswechsel oder berufliche Einsätze im Ausland sind kein Hindernis für ein solches berufsbegleitendes Studium. Das Studienangebot einiger deutscher Hochschulen umfasst sogar Fernstudiengänge, bei denen keinerlei Präsenz verpflichtend ist – nicht einmal zu den Prüfungen.

Bei einem Fernstudium ohne Präsenz wird die Prüfung online abgelegt. Dafür müssen Studierende eine App installieren, die als „Überwachungskamera“ zum Einsatz kommt und dafür sorgt, dass während der Prüfung keine Regeln gebrochen werden. Die Prüfungsaufsicht prüft vor Beginn der Klausur per Kamera, ob der oder die Studierende allein im Zimmer ist.

Ein Onlinestudium ohne Präsenz hat den Vorteil, dass teure Anfahrten zum Prüfungsort entfallen. Dadurch wird das Fernstudium noch flexibler. Allerdings bieten nicht alle Fernuniversitäten ein reines Fernstudium ohne Präsenz an.

Sind Fernstudium und Präsenzstudium gleichwertig?

Wird das Fernstudium mit einem akademischen Grad wie einem Bachelor oder Master beendet, ist es dem Präsenzstudium gleichwertig. Vorausgesetzt, das Studium wird an einer staatlichen deutschen Hochschule absolviert und es handelt sich um einen zugelassenen Fernlehrgang. Achten Sie auf das Siegel der Zentralstelle für Fernunterricht – kurz ZFU.

Anerkannte Fernstudiengänge werben meist mit ihren Akkreditierungen. Dennoch sollten angehende Studenten und Studentinnen vor der Einschreibung darauf achten, mit welchem Abschluss das Fernstudium beendet wird.

Neben akademischen Abschlüssen wie Bachelor, Master und Diplom gibt es auch Fernlehrgänge, die mit einem nicht-akademischen Zertifikat abgeschlossen werden. Denn der Begriff Fernstudium ist nicht geschützt und umfasst auch Fernlehrgänge, die kürzer und nicht so umfangreich wie Fernstudiengänge sind und am Ende mit einem Zertifikat aber nicht mit einem akademischen Grad abgeschlossen werden.

In der Arbeitswelt wird ein Bachelor, ein Master, ein MBA oder ein anderer akademischer Grad, der durch ein Fernstudium erreicht wurde, dem eines Präsenzstudiums gleichgesetzt. In einigen Fällen wird das Fernstudium sogar höher angesehen, da es beweist, dass der Absolvent oder die Absolventin ein hohes Maß an Motivation besitzt und die Doppelbelastung aus Beruf und Studium gemeistert hat. Außerdem bringen Absolventen eines Fernstudiengangs neben dem akademischen Grad gleichzeitig noch mehrere Jahre Berufserfahrung mit.

Welche Arten des Fernstudiums gibt es?

Es gibt ein vielfältiges Studienangebot verschiedenster Fernstudiengänge – in Marketing, Management, Business, IT und Informatik, Sprachwissenschaften, Kultur, Architektur, Pädagogik, Psychologie, Tourismus, Kunst und viele mehr. Einen Bachelor oder Master bei einem berufsbegleitenden Studium zu absolvieren, öffnet die Türe für bessere Aufstiegschancen im Job.

Fernstudiengänge gibt es in allen Fachbereichen, wie:

Ingenieurwesen, Maschinenbau und Technik

Gesundheit und Sportwissenschaften

Geisteswissenschaften

Naturwissenschaften

Wirtschaftswissenschaften und Business Management

Tourismus und Eventmanagement

Medien, Marketing und Kommunikationswissenschaften

Pädagogik und Soziales

Informatik und IT

Umwelt und Energie

Psychologie

Kunst und Musik

Recht und Jura

Besonders beliebt sind Studiengänge im sozialen Bereich, im Gesundheitswesen und Studiengänge in Psychologie. In Deutschland umfasst das Studienangebot über 5000 Fernstudiengänge und noch mehr Fernlehrgänge. Es ist also ganz egal, ob jemand einen Abschluss in Wirtschaftsinformatik anstrebt oder an einer Fernschule ein Zertifikat als Tierernährungsberater erwerben möchte – heutzutage kann (fast) alles in einem Lehrgang ohne Präsenz studiert werden.

Ein großes und erschwingliches Studienangebot bietet die Fernuniversität in Hagen. Diese Universität ist nicht nur die größte Fernuniversität – gemessen an der Anzahl der eingeschriebenen Studierenden ist die Fernuni Hagen auch die größte Universität Deutschlands mit über 76.000 Studenten und Studentinnen. Die Fernuniversität Hagen ist außerdem die erste und einzige staatliche Fernuniversität in Deutschland.

Welche Voraussetzungen hat ein Fernstudium?

Um ein Fernstudium beginnen zu können, müssen angehende Studierende die gleichen Voraussetzungen erfüllen, die bei der Aufnahme eines Präsenzstudiums bestehen. Nur einen Numerus clausus gibt es bei vielen Fernstudiengängen nicht, während einige Studiengänge eines Präsenzstudiums aufgrund begrenzter Plätze einen NC erheben müssen.

Für die Aufnahme eines Bachelorstudiengangs als Fernstudium wird ein Abiturabschluss oder ein gleichwertiger Abschluss vorausgesetzt. Berufliche Qualifikationen wie beispielsweise ein Meister-Titel können ebenfalls ausreichend sein. Ein ausländischer Abschluss muss dem Abitur gleichwertig sein.

Zusätzlich können je nach Studiengang weitere Voraussetzungen gelten wie beispielsweise bestimmte Sprachkenntnisse oder eine mehrjährige Berufserfahrung. Um ein Masterstudium zu beginnen, müssen Studierende einen Bachelor oder einen gleichwertigen akademischen Grad erreicht haben. Mindestnoten sind ebenfalls möglich. Wie bei einem angestrebten Bachelorstudiengang können bei einem Master als Fernstudium besondere Sprachkenntnisse oder relevante Berufserfahrungen vorausgesetzt werden.

Welche Vorteile hat ein Fernstudium?

Die Wahl auf ein Fernstudium gegenüber eines Präsenzstudiums fällt aus unterschiedlichen Gründen. Das sind die wichtigsten Vorteile:

Zeitlich flexibel: Studierende sind nicht zeitlich an Stundenpläne und Vorlesungen gebunden.

Ortsunabhängig: Studierende können an einem anderen Ort oder sogar in einem anderen Land wohnen. Ein zwischenzeitlicher Umzug ist kein Hindernis.

Berufsbegleitend: Der akademische Grad kann neben dem Beruf erworben werden, erfordert jedoch ein hohes Maß an Motivation und Zeitmanagement. Da das Studium berufsbegleitend absolviert werden kann, haben Studierende keine finanziellen Einbußen. Das ist besonders für Menschen mit finanziellen und familiären Verpflichtungen von Vorteil.

Inklusiv: Menschen mit körperlichen Einschränkungen können ein Fernstudium leichter absolvieren. Möglicherweise schwierige Anfahrten zur Universität entfallen.

Geringere Zulassungsvoraussetzungen: Da eine Fernuni generell mehr Studierende aufnehmen kann, sind die Zulassungsvoraussetzungen oft einfacher zu erfüllen. In einigen Studiengängen gibt es keinen NC, während in dem gleichen Präsenzstudiengang ein hoher NC vorausgesetzt wird. Die Anmeldezeiten sind je nach Universität flexibler – das Studium kann zu jeder Zeit begonnen werden.

Erhöht die Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf: Weiterbildungen erhöhen die Aufstiegschancen. Für den Aufstieg auf der Karriereleiter wird in vielen Firmen sogar ein akademischer Grad und relevante Weiterbildungen vorausgesetzt.

Das Studium kann gefördert werden: Ein Fernstudium kann durch Studienkredite und BAföG finanziell gefördert werden. Das würde Studierenden ermöglichen, vorübergehend die Stundenanzahl ihres Jobs zu verringern und mehr Zeit in das berufsbegleitende Studium zu investieren.

Der akademische Grad ist anerkannt: Ein Bachelor einer Fernuni ist ein anerkannter Abschluss. Es gibt keinen Unterschied zu einem Bachelor oder einem anderen akademischen Grad, der bei einem Präsenzstudium erworben wurde.

Natürlich hat das Fernstudium auch Nachteile. Einige Vorteile eines Fernstudiums können sogar zu den Nachteilen zählen. Beispielsweise erhöht die zeitliche Flexibilität die Gefahr, das Studium schleifen zu lassen. Viele Studierende brechen das Studium ab, weil sie einfach nicht die nötige Zeit aufbringen oder den Zeitaufwand unterschätzt haben.

Auch der Wegfall des Studentenlebens, der fehlende Kontakt zu Kommilitonen und die längere Studienzeit bei einem Teilzeitstudium können dazu führen, dass Studierende die Motivation verlieren und das Studium nie beenden. Bei einem Fernstudium ist es wichtig, langfristig auf den Erfolg hinzuarbeiten und Teilerfolge immer wieder zu feiern.

Wie viel kostet ein Fernstudium im Durchschnitt?

Ein Fernstudium kann hohe Kosten mit sich bringen. Günstige Studiengänge an der Fernuni Hagen kosten zwischen 1500 und 2000 Euro. An privaten Fernuniversitäten können die Kosten jedoch schnell fünfstellige Beträge erreichen. Bachelorstudiengänge sind günstiger als Masterstudiengänge oder ein MBA.

Die Kosten liegen im Durchschnitt zwischen 8000 und 15.000 Euro, können aber auch 20.000 Euro oder mehr erreichen. Vor der Einschreibung sollten angehende Studierende darauf achten, welche Leistungen in den Studiengebühren inbegriffen sind.

Es ist möglich, dass gedruckte Lernmaterialien und der Versand zusätzliche Kosten verursachen. Präsenzseminare – vor allem wenn diese optional sind – werden häufig zusätzlich berechnet. Studierende sollten die Kosten für Laptop, Drucker, Druckerpatronen und weitere Büromaterialien nicht außer Acht lassen.

Hinzu kommen Anfahrtskosten für Präsenztermine- beispielsweise für Seminare oder Prüfungen. Fahren Studierende von weiter her an, werden Übernachtungskosten fällig. Die Kosten für einen Fernlehrgang werden pro Monat oder pro Semester erhoben – so fallen diese Kosten über einen längeren Zeitraum an.

Wie kann man ein Fernstudium finanzieren?

Ein Fernstudium ist eine größere Investition. Es ist jedoch möglich finanzielle Unterstützung zu beantragen. Studienkredite und BAföG werden auch für Fernstudiengänge vergeben. Diese können die Kosten in der Regel nicht vollständig decken, deswegen sollten Studierende außerdem auf Ersparnisse zurückgreifen können.

Ein Großteil der Studierenden finanziert das Fernstudium aus eigenen Ersparnissen, Konsumverzicht und dem Einkommen des Berufs oder durch die finanzielle Unterstützung des Partners oder weiterer Familienmitglieder.

Je nach Beruf kann das Studium vom Arbeitgeber gefördert werden – die Nachfrage kann sich lohnen, vor allem wenn Fachkräfte in diesem Studiengebiet händeringend gesucht werden. Informieren sollten sich Studierende außerdem über mögliche Stipendien und Fördergelder je nach Bundesland.

Fernstudium in Pandemiezeiten

Die weltweite Corona-Pandemie kann der beste Zeitpunkt für den Beginn eines Fernstudiums sein – oder der schlechteste. Denn von der vielen Zeit, von der Singles im Lockdown berichten, können Familien mit Kleinkindern nur träumen. Dennoch: Wenn Sie schon lange vom Beginn eines Fernstudiums träumen, könnte die Pandemie Ihnen den Einsteig erleichtern. Möglicherweise.

Sind Sie beispielsweise von Kurzarbeit betroffen, haben Sie nun mehr Zeit – aber nur, wenn Sie kinderlos sind oder die Kinderbetreuung gesichert ist. Ein Fernstudium in der Corona-Pandemie ist eine gute Möglichkeit, die Zeit zu Hause sinnvoll zu nutzen. Ein Onlinestudium verfügt bereits über die nötige digitale Infrastruktur, die ein Studium an einer staatlichen Universität nicht hat. Ein Fernstudium wird langfristig nicht durch Lockdowns und andere Einschränkungen beeinflusst.

Allerdings sollten Sie nichts überstürzen: Ein Teilzeitbachelorstudium kann sechs Jahre oder länger dauern – die Corona-Pandemie wird hoffentlich deutlich eher enden. Planen Sie also langfristig und nicht nur für das nächste halbe Jahr. Könnten Sie ein Teilzeitstudium auch ohne Kurzarbeit unter einen Hut bringen? Ist es später möglich, die Arbeitszeit aufgrund des Studiums zu reduzieren? Können Sie das Studium dann noch finanzieren? Das sind Fragen, die Sie vor der Einschreibung beantworten sollten.

Fünf Lerntipps für das Fernstudium

Das sind die fünf besten Lerntipps für das Fernstudium:

Machen Sie sich einen langfristigen Plan mit Zwischenzielen. Innerhalb wie vieler Semester wollen Sie das Studium beenden? Wie viel Zeit können und möchten Sie pro Woche oder pro Monat in das Studium investieren? Planen Sie Puffer ein – sowohl für den Fall, dass Sie länger für ein Modul brauchen, als auch für den Fall, dass unvorhergesehene Ereignisse die Studienzeit verlängern. Setzen Sie sich kleine Zwischenziele. Sie bleiben leichter am Ball, wenn die Ziele klein und erreichbar bleiben. Nach der Erreichung eines Ziels sollten Sie sich belohnen. Nicht nur nach der Einreichung einer Hausarbeit, auch nach zwei Stunden konzentriertem Arbeiten. Richten Sie einen festen Arbeitsplatz ein und setzen Sie sich feste Arbeitszeiten. So schaffen Sie eine gute Atmosphäre für konzentriertes Arbeiten und bauen eine Routine auf, die Ihnen auch über Motivationstiefs weghelfen kann. Halten Sie Kontakt mit Ihren Kommilitonen. Der Kontakt mit den Mitstudierenden mit einem gemeinsamen Ziel hilft Ihnen, Ihre Motivation aufrecht zu erhalten.