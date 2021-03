Fakt 4 über das Fernstudium: Studiengänge

Es gibt über 5000 Fernstudiengänge. Fernuniversitäten bieten Studiengänge in allen wissenschaftlichen Richtungen an. Besonders beliebt sind soziale Studiengänge im Gesundheitswesen und Psychologie. Es gibt aber auch Studiengänge in Wirtschaftswissenschaften, IT, Eventmanagement, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften.