Wechselbereitschaft auf Rekordniveau Mehrheit der Deutschen denkt über Jobwechsel nach

Die EY-Studie ergab, dass 63 Prozent aller befragten Person eine berufliche Veränderung erwägen. In der Befragung von 2021 zogen nur 48 Prozent der Arbeitnehmer einen Jobwechsel in Betracht. Ein Großteil der Befragten gab an, nicht aktiv nach einem neuen Job zu suchen, aber offen für Angebote zu sein. Nur 37 Prozent waren an einem Wechsel des Arbeitgebers gar nicht interessiert. Im Jahr 2021 lag dieser Wert noch bei 52 Prozent.