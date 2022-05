Psychologie : Wenn die Schulzeit bis heute nachwirkt

An der Tafel gestanden und versagt? Immer der Streber gewesen? Oder als Ärztesöhnchen tituliert worden? Erlebnisse in der Schule können Folgen bis ins Berufsleben haben. Das muss aber nicht immer negativ sein.

Hand aufs Herz: Woran denken Sie, wenn Sie an Ihre Schulzeit denken? An tolle Noten und nette, verständnisvolle Lehrkräfte? Oder eher an peinliche Momente, bissige Kommentare oder einsame Pausen auf dem Schulhof?

„Viele von uns haben solche Erfahrungen gemacht“, sagt die Sozialpsychologin Mira Mühlenhof aus Hannover . In ihrem Buch „Lass die Schatten der Schulzeit hinter dir“ will sie zeigen, wie sich das Leben verbessert, wenn man sein „Schultrauma“ erkennt und loslässt.

Ausgeprägte soziale Fähigkeiten zum Beispiel oder Spontaneität: „Wer in der Schule erfahren hat, dass es immer ‚richtig‘ und ‚falsch‘ gibt und gerügt wurde, wenn eine Antwort nicht der Vorstellung der Lehrkraft entsprochen hat, wird sich abgewöhnen, spontan und frei zu äußern, was in ihm oder ihr vorgeht“, sagt Struss. Das könne so weit gehen, dass man auch später als Erwachsener im Job nicht den Mut habe, in Brainstorming-Prozessen seine Ideen vorzubringen, die Initiative zu ergreifen oder selbstbewusst seine Meinung zu vertreten.