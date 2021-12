Umgang mit Kollegen : Nervensägen am Arbeitsplatz

Nervensägen am Arbeitsplatz

Zu langsam, zu schlampig oder ständig am Jammern: Kollegen können die eigene Toleranz manchmal ganz schön strapazieren. Wie gelingt die Teamarbeit trotzdem?

„Wen wir als Nervensäge empfinden, ist sehr subjektiv“, sagt er. Das hänge etwa von Faktoren wie Erziehung , Lebenserfahrungen und persönlichen Werten ab. Kollegen, die den eigenen Vorstellungen entsprechen, wie man „richtig zu arbeiten hat“ und was im Leben erstrebenswert ist, möge man eher. Diejenigen, die andere Werte haben oder aufgrund ihrer Lebenserfahrung entgegen der eigenen Vorstellung agieren, empfinde man dagegen oft als anstrengend und nervig, so der Business-Coach.

Wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass es nicht die eine, richtige Art zu leben und zu arbeiten gibt. „Jeder von uns ist so sehr von seiner Sicht der Dinge überzeugt, dass er glaubt, dass man nur auf diese Art richtig handelt und nur so erfolgreich zusammenarbeiten kann“, sagt Fischedick. Also versuche man, sein Gegenüber von der eigenen Sichtweise zu überzeugen. Ohne Erfolg – schließlich hat der Kollege eigene Vorstellungen.