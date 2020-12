Betriebsklima : Rauer Umgangston im Team

Irgendwo zwischen Kuschelkurs und Konfrontation liegt die konstruktive Kritik. Aber an manchen Arbeitsplätzen ist die Kommunikation festgefahren. Gibt es einen Weg da raus?

Ein solches Kommunikationsklima am Arbeitsplatz ist für viele Menschen eher belastend als motivierend. Doch was hilft, wenn sich ein barscher Ton im Team oder Unternehmen eingebürgert hat?

Ziele vor Augen haben: Es sollte immer klar sein, was zum Beispiel mit bestimmten Arbeitsaufträgen erreicht werden soll, wann und in welcher Form sie erledigt sein sollen.

In der ersten Variante würde Herr Meyer ziemlich sicher in die Konfrontation gehen und entgegnen: „Waren ja nur fünf Minuten.“ Mit der zweiten Variante hingegen löst der Vorgesetzte bei Herrn Meyer wahrscheinlich eine Betroffenheit aus, zeigt ihm eine neue Perspektive auf und bewegt ihn eher zur Kooperation.

Antje Hüfner, Coachin für Kommunikation und Karriere, betont: „Auch Kritik muss möglich sein, ein Hochleistungsteam kann keine Kuschelkultur haben.“ Deshalb sollten Teams genau besprechen, was sie als konstruktive Kritik und was als rauen Ton empfinden. Eine Regel, die laut Hüfner überall gelten sollte, ist „Wir reden hier miteinander, nicht übereinander“.

Wenn es manchen Kollegen zum Beispiel schwerfällt, am Morgen zu grüßen und anderen das sehr wichtig ist, sollte man auch das in den gemeinsamen Standards festhalten, empfiehlt Antje Hüfner. Wer solche Regeln definiert hat, sollte unbedingt auch den Prozess kontrollieren: „Am besten spricht man nach vier Wochen noch einmal darüber, was weitergeführt und was geändert werden soll“, sagt Hüfner.