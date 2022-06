Weiterbildung : Ohne Berufsausstieg zum Master-Abschluss

Ein Master of Business Administration (MBA) kann einer Karriere weiteren Schwung verleihen. Wer dafür nicht beruflich aussetzen will, kann das Studium auch berufsbegleitend absolvieren.

Ein MBA, also der Master of Business Administration, hat sich in den vergangenen Jahren als akademische Zusatzqualifikation nach einem ersten Hochschulstudium auch in Deutschland in den Vordergrund gespielt. Warum? Allgemein steht ein MBA wie kein anderer postgradualer Abschluss für eine hohe Karriereförderlichkeit. Denn die Absolventen haben ein postgraduales generalistisches Management-Studium erfahren, das alle wesentlichen Managementfunktionen abdeckt und in der Regel auch bestimmte Spezialisierungen zulässt, um auf Führungsaufgaben vorzubereiten.

„Aus diesem Grund eignen sich MBA-Studiengänge einerseits für Wirtschaftswissenschaftler, die eine zusätzliche, spezifischere Qualifikation suchen, beispielsweise im Bereich Führung, die ihnen in ihrem grundständigen Studium nicht vermittelt worden ist“, sagt Harald Vergossen, Professor an der Hochschule Niederrhein. „Zum anderen bietet sich ein MBA für fachfremde Akademiker an, die für ihre berufliche Weiterentwicklung, ob als Arbeitnehmer oder Unternehmer, fundiertes wirtschaftswissenschaftliches Know-how benötigen. Schließlich werden Managementkompetenzen in so gut wie allen Bereichen benötigt“, so der Studiengangsverantwortliche für den MBA „Leadership & Management“ weiter.

Aufgrund der unmittelbaren Karriereorientierung könne es sich anbieten, das MBA-Studium berufsbegleitend zu absolvieren, rät Vergossen. „Das Studium ist generell sehr praxisorientiert gestaltet, sodass Studierende einerseits ihre erworbenen akademischen Kenntnisse direkt im Berufsalltag anwenden können. Konkrete Fragestellungen aus dem Unternehmen können im Studium bearbeitet werden, zum Beispiel in Hausarbeiten oder im Rahmen der Master-Thesis. Andererseits soll der MBA ja die berufliche Entwicklung fördern. Daher ergibt es wenig Sinn, die Arbeit für ein bis zwei Jahre zu unterbrechen.“

Schätzungsweise 90 Prozent der MBA-Programme werden berufsbegleitend angeboten, heißt es bei MBA-Studium.de. Ein weiterer Vorteil zu den von Harald Vergossen genannten Aspekten: Für einen berufsbegleitenden MBA entscheiden sich laut der Website in der Regel diejenigen, die schon fest mit beiden Beinen im Berufsleben stehen. So entstehe ein Networking-Effekt, also ein enges berufliches Netzwerk unter den Studierenden.

Grundsätzlich existieren zwei Möglichkeiten des MBA-Studiums. Die erste Variante wird überwiegend in Präsenz durchgeführt und findet damit Freitagnachmittag und Samstag statt. Die andere Variante ist der MBA im Fernstudium, der mittlerweile vollständig digital angeboten wird. „Das MBA-Fernstudium bietet sich für die Studierenden an, die sich volle Flexibilität und räumliche Unabhängigkeit wünschen oder vielleicht nicht im Einzugsbereich einer Hochschule mit berufsbegleitendem MBA leben“, sagt Professorin Sonja Kepp-

ler von der privaten Allensbach Hochschule in Konstanz, deren digitales MBA-Studium mit verschiedenen Vertiefungen angeboten wird.

Einig sind sich Sonja Keppler und Harald Vergossen, dass Interessenten auf die Akkreditierung des MBA-Studiums achten sollten. Das sei die fachlich-inhaltliche Begutachtung von Studiengängen und stelle die Vergleichbarkeit von Qualitätsstandards und Qualitätssicherungsverfahren im Bildungsbereich sicher. Damit seien Studierende auf der sicheren Seite, was die akademische Qualität ihres gewählten Programms angehe. Und beide weisen darauf hin, dass Studierende sich fragen sollten, was sie mit dem MBA erreichen wollten, welche Inhalte sie suchten und was ihnen wirklich wichtig sei. Dann lasse sich das richtige Programm leichter finden.