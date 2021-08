Motivation : Erster Arbeitstag nach dem Urlaub

Selten geht man unmotivierter an seinen Job heran als direkt nach den Ferien. Der Kopf ist noch im Relax-Modus, der Berg an angesammelter Arbeit ist groß. Eine gute Planung hilft gegen den Post-Holiday-Blues.

Umfrage 72 Prozent der Berufstätigen sind im Urlaub für dienstliche Belange erreichbar. Vor allem per Kurznachricht lassen sie sich kontaktieren (70 Prozent), so das Ergebnis einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Trotzdem ist das Bedürfnis nach Erholung offenbar größer denn je: Drei Viertel achten nach eigener Aussage stärker darauf, im Urlaub gezielt abzuschalten. Fast ebenso vielen aus der Gruppe derer, die dienstlich erreichbar bleiben, gelingt dies nach eigenem Bekunden auch gut. 65 Prozent setzen sich im Urlaub feste Zeiten, an denen sie erreichbar sind. 41 Prozent hätten aber auch Angst, etwas zu verpassen. (rps)

Aufgaben sollte man so wählen, dass man nicht direkt wieder in den vollen Projektstress eintaucht. Besser seien kurze Aktivitäten und ein Terminplan, in dem man To-dos in überschaubare Einheiten gliedert. Kaufmann rät außerdem dazu, die Entspannung aus dem Urlaub in den Alltag mitzunehmen. Etwa, indem man ausreichend Pausen macht, mit Kollegen beim Kaffee Urlaubserlebnisse austauscht, kleine Achtsamkeits- und Meditationsübungen in den Alltag einbaut oder einfach mal in Urlaubserinnerung schwelgt.