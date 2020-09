Perspektiven : Regisseur der eigenen Zukunft

Plädiert für mehr Gelassenheit im Beruf: die Bonner Autorin und Business-Coach Katrin Busch-Holfelder. Foto: Bernadett Yehdou

Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Die Corona-Pandemie und die Digitalisierung haben die Geschwindigkeit erhöht. Fachautorin Katrin Busch-Holfelder plädiert für die richtige Portion Gelassenheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Kawohl

Erinnern Sie sich noch an die Zeiten vor Corona? Da verging kaum ein Tag, an dem sich die deutsche Wirtschaft nicht

darüber beklagte, wie schwierig es sei, geeignete Fachkräfte zu finden. Nun, mit der Corona-Pandemie hat sich die Situation etwas gedreht. „Corona hat nunmehr dazu geführt, dass in einigen Branchen Arbeitsplätze weggefallen und sogar die Zukunftsaussichten nicht mehr so rosig sind – wie etwa im Tourismus und im Messebau“, analysiert die Bonner Autorin und Business Coach Katrin Busch-Holfelder.

Die gefragte Keynote-Speakerin, die neben internationalen Konzernen, Unternehmen und öffentlichen Institutionen auch Einzelpersonen in Sachen Zukunftsfähigkeit berät, hat diese schwierigen Wochen des Lockdowns in Deutschland dazu genutzt, um ihr Wissen in einem Buch zusammenzufassen. „Zukunftsfähig im Job“ ist jetzt erschienen. Wir sprachen mit der Autorin über die Ängste von Arbeitnehmern und wie sie ihre eigene Zukunft in die Hand nehmen können.

INFO Buch Veröffentlichung Das Buch „Zukunftsfähig im Job. Chancen erkennen und gelassen in die neue Arbeitswelt starten“ von Katrin Busch-Holfelder ist vor wenigen Tagen auf den Markt gekommen. 180 Seiten,

22 Euro, Gabal-Verlag,

ISBN 978-3-96739-004-9

Sich mit der eigenen Angst auseinandersetzen „Viele Menschen verunsichert die zunehmende Komplexität und der permanente Wandel. Daher fällt es ihnen nicht immer leicht, ihre Stärken auszuspielen und weiterzuentwickeln“, erläutert die Expertin. Mehr noch: „Bei manchen ist die Sorge vor der eigenen Zukunft so tief im Persönlichkeitsprofil verankert, dass Unterstützung von außen wirklich weiterhilft.“

Genau hier setzt Katrin Busch-Holfelder als Business Coach an, begleitet im Top-Management sowie Fach- und Führungskräfte aus den Unternehmen und Privatpersonen. Sie animiert dazu, sich mit der eigenen Angst auseinanderzusetzen: „Sich der Angst zu stellen, ist eine Entscheidung: Sich Angst auszureden, ist weniger hilfreich, sondern sie als Gefühl wahrzunehmen, zu akzeptieren und einen guten Umgang mit ihr zu finden.“

Die erfahrene Beraterin stellt fest, dass die Wirtschaftswelt schon immer von Wandel, Veränderungen und Umbrüchen gekennzeichnet war. Und die Corona-Pandemie hat vor allem der Digitalisierung in vielen Arbeits- und Lebensbereichen einen zusätzlichen Schub gegeben – nicht alle Arbeitnehmer kommen damit klar. „Die fortschreitende Digitalisierung überfordert viele Menschen. Deshalb müssen sie lernen, die Chancen und Vorteile, die darin liegen, zu erkennen und auch zu nutzen.“

Ebenso wichtig sei es aber auch, bewusst Grenzen zu ziehen zwischen Arbeits- und Privatleben. Wer im Beruf Erfolg haben will, sollte deshalb darauf achten, Balance in seinem Leben herzustellen. Busch-Holfelder nennt Stichworte wie Achtsamkeit, Sport, Verbundenheit, Familie und Abstand halten von ständiger digitaler Erreichbarkeit: „Aus diesen Bereichen kann ich auch Kraft für meine Arbeit ziehen und für inneren Ausgleich sorgen.“

Bei sich selbst die Lust auf Veränderung schaffen Entscheidend sei in jedem Fall, dass jeder seine Zukunft selbst in die Hand nimmt und diese gestaltet, also praktisch sein eigener Zukunftsregisseur wird, und so „Veränderungsfrust in Veränderungslust verwandelt“. Dafür benutzt Katrin Busch-Holfelder gerne das Bild vom Berg, den es zu erklimmen gilt – und den andere schon bezwungen haben: „Was wir dabei oftmals vergessen: Auch diese Menschen, die den Gipfel erreicht haben, standen zuvor am Fuß des Berges. Als Business Coach unterstütze ich Menschen dabei, die richtige Route zu finden, ich mache auf gefährliche Passagen aufmerksam und helfe dabei, Wege in Etappen aufzuteilen.“ Da werden in den Seminaren und Coaching-Runden Erfolge reflektiert (und gefeiert!), möglicherweise neue Pfade entdeckt und mitunter ein ganz anderer Berggipfel gesucht.

Wichtig ist der gelernten Diplom-Kauffrau dabei allerdings eines: Sie ist als Coach nicht die Bergführerin, denn den Weg in die Höhe müssen die Coachees selbst gehen: „Der Weg ist geprägt durch eigene Aktivität, Entscheidungen, Verantwortungsübernahme sowie Ausprobieren und Selbstreflexion.“ Gleichzeitig plädiert die Bonner Autorin für mehr Gelassenheit auch im Job, es sei wichtig, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu schaffen. „Wenn ich mich als selbstwirksam erlebe, kann ich Mut für die Zukunft aufbauen. Ich sehe meinen Beitrag zu überwundenen Hindernissen, sehe meine persönlichen Erfolgsgeschichten – nur dann kann ich auch neue Herausforderungen meistern.“