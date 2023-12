Technik „IT-Sicherheit beginnt bei den Menschen“

Dicke Auftragsbücher, Aktenschränke in jedem Zimmer oder handgeschriebene Dienstpläne an der Pinnwand – das ist in den meisten deutschen Büros spätestens seit der Corona-Pandemie Geschichte. Viele Firmen nutzen inzwischen digitale Lösungen. Laut Angaben des Branchenverbands Bitkom setzen 95 Prozent der deutschen Unternehmen mindestens eine Digital-Office-Lösung ein, etwa um auf Dokumente zuzugreifen oder Kundendaten zu verwalten. „Cloud Computing ist eine Entwicklung, die durch die zunehmende Arbeit im Homeoffice immer wichtiger wird, da Daten und Anwendungen von überall verfügbar sind“, erklärt Matteo Große-Kampmann, Experte des Bundesverbands IT-Sicherheit (TeleTrusT) und Professor an der Hochschule Rhein-Waal. „Die sichere Konfiguration der Cloud ist allerdings unerlässlich und stellt zahlreiche Organisationen vor Herausforderungen.“