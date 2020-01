Berufe : Arbeiten auf hoher See

Menschen aus 45 Nationen arbeiten auf der „Mein Schiff 6“. Ihr Beruf an Bord öffnet ihnen die Tore zur Welt. . Foto: Tom Kohler/TUI Cruises

Ob Fitnesstrainer, Florist, Küchenchef oder Deutschlehrer – die Berufsvielfalt auf Kreuzfahrtschiffen ist groß.

Haben Sie schon bestellt? Möchten Sie einen Ausflug buchen? Und letztendlich: Genießen Sie Ihre Reise an Bord! Julia Teich schreibt verschiedene Sätze an die Tafel des kleinen Klassenzimmers auf

Deck 2 und wiederholt mit ihren sechs Schülern wichtige Vokabeln für den Arbeitsalltag auf einem Kreuzfahrtschiff.

Ihre Klasse hat bereits das Niveau B1 erreicht und unterhält sich prächtig. Mit dabei sind junge Restaurantmitarbeiterinnen von den Philippinen, eine Indonesierin aus dem Housekeeping und Giovanni vom Showensemble, der außer der Reihe nahezu fließend von den Schwierigkeiten seiner Tanzeinlagen bei hohem Seegang berichtet. Sie alle wollen Deutsch lernen, um sich besser mit den Gästen unterhalten zu können und wichtige Zusatzqualifikationen zu erlangen.

Julia Teich arbeitet seit zwei Jahren als Deutschlehrerin an Bord der „Mein Schiff 6“. Die gebürtige Münchnerin ist gelernte Übersetzerin und Dolmetscherin. „An einer Sprachschule unterrichtete ich unter anderem Deutsch für Ausländer und bewarb mich dann um einen Job an Bord“, erzählt die 39-Jährige. Vier bis fünf Monate arbeitet sie auf hoher See und gibt täglich mehrere Deutschstunden für Crewmitglieder. „Danach habe ich zwei Monate frei, bis der nächste Vertrag beginnt.“

Das ist ein typisches Modell für die Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff. Auf der „Mein Schiff 6“ gibt es seit kurzem zwei Deutschlehrerinnen, jede betreut rund 100 Schüler. „Gute Sprachkenntnisse sind für unsere Gäste wichtig“, betont General Manager Jörg Müller. „Daher fördern wir die Mitarbeiter mit Deutschunterricht, der während der Arbeitszeit stattfindet.“ Bei TUI Cruises gibt es insgesamt sechs Sprachlevel, die sich an den internationalen Standards orientieren. Nach vier Monaten und erfolgreich abgeschlossener Prüfung erhalten die Teilnehmer ein entsprechendes Zertifikat. „Unsere Crewmitglieder sind sehr motiviert, denn gute Deutschkenntnisse stellen eine wichtige Voraussetzung für eine Beförderung dar“, betont Julia Teich.

Den größten Teil der Besatzung eines Kreuzfahrtschiffs machen Hotellerie und Gastronomie aus. Auf der „Mein Schiff 6“ arbeiten von rund 980 Crew-

mitgliedern etwa 900 in diesem Bereich. „Diese kommen aus aller Welt, derzeit haben wir Kollegen aus 45 Nationen an Bord“, erzählt Jörg Müller. Dafür dass es ihnen gut geht, sorgt HR-Managerin Eva Mattersberger. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Mitarbeiter und kümmert sich um Trainings und Weiterbildungen, aber auch um die Mitreisemöglichkeit von Familienmitgliedern.

Für die Crew wird viel organisiert, von eigenen Ausflügen über Transfers in die nächste Stadt hin zu Events wie Weihnachtsfeiern. Gegessen wird in der Crew-Messe, dazu gibt es eine eigene Crew-Bar und ein Fitnessstudio. Mit einem Namensschild ausgestattet dürfen sich alle Mitarbeiter auch im Gästebereich bewegen. Bei einer durchschnittlichen 70-Stunden-Woche bleibt allerdings nicht viel Freizeit an Bord. Die Arbeitszeiten sind abhängig vom Job, generell gestalten sich Seetage stressiger als die Zeiten, wenn die meisten Passagiere an Land sind. „Trotz der ganzen Arbeit können wir die Welt entdecken“, erzählt Tänzer Giovanni und berichtet von seinen Landausflügen der letzten Asien-Kreuzfahrt. Diese Möglichkeit spielt für viele Angestellte eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, zumindest einige Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten.

Julia Teich gibt seit zwei Jahren Deutschunterricht in ihrem kleinen Klassenzimmer auf dem Kreuzfahrtschiff. Foto: Brigitte Bonder

Ob in der Küche, im Restaurant, im Zimmerservice oder im Entertainment – wer sich für einen Beruf an Bord interes-

siert, findet auf den Internetseiten der Reedereien Hinweise auf offene Stellen oder auf Partnerunternehmen, die sich um die Bewerberauswahl kümmern. „Früher musste man viele Jahre warten, um überhaupt einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff zu bekommen“, sagt General Manager Jörg Müller.