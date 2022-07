Lassen Sie sich nicht zum Lästern hinreißen

In Büros wird gerne und häufig gelästert, es kann Sie allerdings niemand zwingen, dabei mitzumachen. Lästerei im Büro mag vielleicht kurzfristig Verbundenheit schaffen, sie fliegt einem jedoch auch schnell wieder um die Ohren - etwa wenn man sich dann doch mit dem Vorgesetzten zusammenrauft. Lassen Sie sich daher auf dieses Niveau überhaupt nicht herab. Selbst wenn ihre Kollegen Ihnen das Gefühl geben, ein Spielverderber zu sein. Wenn Sie ein Problem mit jemandem haben, das die Arbeit betrifft, sprechen Sie es an. Was Ihre Chefs und Kollegen in Ihrer Freizeit tun, geht allerdings niemanden etwas an - und darüber sollte im besten Fall gar nicht getratscht werden.