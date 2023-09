Business-Outfits „Power Dressing“ fürs Büro

Zunächst einmal ein Blick in die Geschichte: Die Ursprünge des Power Dressings reichen bis ins ausgehende 19. Jahrhundert zurück, weiß Birgit Haase, Professorin für Kunst- und Modegeschichte an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Und zwar zur Entwicklung des Schneiderkostüms. „Das heißt, in dieser Zeit, als auch die erste Welle der Frauenbewegung aufkam, begannen Frauen damit, ein Kostüm, das sogenannte Tailor Made, zu tragen, bestehend aus Jacke und Rock“, sagt sie. „Und diese Jacke nahm sich ein Beispiel an der männlichen Oberbekleidung, das heißt am Jackett oder an Überröcken.“