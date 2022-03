Berufsporträt : Ein vollgepackter Arbeitstag

Als Paketzustellerin ist Jennifer Barber jeden Tag viel unterwegs. Lieferungen in die Innenstadt sind dabei immer eine besondere Hausforderung. Foto: dpa-tmn/Oliver Krato

Oft reichen wenige Klicks, und ein neues Produkt ist auf dem Weg geschickt. Für Paketzustellerin Jennifer Barber bedeutet das einen neuen Arbeitstag mit vielen Herausforderungen, aber auch viel Kontakt zu Menschen.

Es gibt kaum etwas, das sich die Leute nicht liefern lassen können. Bei Zustelldiensten sorgt das für Rekordmengen an Paketen. Was das für den Berufsalltag eines Paketzustellers bedeutet, erzählt Jennifer Barber.

Mein Weg in den Beruf: Ich habe eine Ausbildung als Bürokauffrau, aber eine Schreibtischtätigkeit kommt für mich nicht mehr infrage. Ich wollte immer unterwegs sein, mich bewegen, viel mit anderen Menschen zu tun haben. So wurde ich Paketzustellerin.

Die Aufgaben: Meine Aufgabe besteht darin, Pakete bei Unternehmen und privaten Haushalten zuzustellen. Morgens komme ich etwa um 8.15 Uhr in die Niederlassung. Mein Transporter, ein 7,5-Tonner, ist dann schon weitestgehend beladen und ich kontrolliere die Ladung. Sie muss nach einem System einsortiert sein, damit ich unterwegs nicht nach Paketen suchen muss. Ich gehe auch im Kopf kurz durch, wohin es geht und wohin ich zuerst fahren muss.

In meinem Transporter sind Express- und Standard-Pakete. Die Express-Pakete müssen bis zu einer bestimmten Uhrzeit beim Empfänger sein. Hier muss ich also aufpassen. Nachmittags hole ich dann auch Pakete bei Versendern ab, um sie mit zur Niederlassung zu nehmen. So gegen 17.30 Uhr bin ich zurück und habe Feierabend.