Recruiting-Konzept Open Hiring Neuer Job ohne Vorstellungsgespräch? So funktioniert es

Einen Job bekommen, ganz ohne Vorstellungsgespräch und Auswahlprozess: Das soll das Recruiting-Konzept Open Hiring möglich machen. Klingt ungewöhnlich? Ist es auch. Soll eine Stelle besetzt werden, sieht das Verfahren schließlich oft so aus: Die Personalabteilung prüft eingehende Bewerbungen, leitet sie, wenn alles passt, an die Fachabteilungen weiter. Dort beratschlagen die Verantwortlichen untereinander, ob diese Kandidatin oder jener Kandidat die richtige Wahl sein könnte. Anschließend stehen Vorstellungsgespräche an. Und schon wieder Beratungen: Diese Kandidatin oder besser jene? Dann eine Zusage geben, Absagen verschicken, für den Job geeignete Bewerber auf eine Warteliste setzen und so weiter und so fort.