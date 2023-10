Arbeitstrend “Coffee Badging“ So tricksen Angestellte ihre Arbeitgeber für mehr Homeoffice aus

Mit der Corona-Pandemie hat sich das mobile Arbeiten für die breite Masse im Arbeitsalltag niedergeschlagen. Viele Firmen sind vom „Full Remote“-Status zu Corona-Hochzeiten zwar wieder zurückgewichen, in den meisten Büros hat sich allerdings der Kompromiss mit einer bestimmten Anzahl an Tagen mit Anwesenheitspflicht im Büro etabliert. Für viele Unternehmen ist das noch zu wenig. Sie glauben, dass das regelmäßige, persönliche Zusammentreffen im Büro Produktivität und Kreativität erhöht und den Teamspirit fördert. Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung KPMG erwarten 68 Prozent der Führungskräfte, dass ihre Angestellten in den nächsten drei Jahren vollständig in die Büros zurückkehren.