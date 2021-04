Social Media : Die Visitenkarte im Netz

INFO

Anbieter Linkedin und Xing sind in Deutschland die bekanntesten Business-Netzwerke im Internet. Während Linkedin 2002 als Vorreiter in den USA gegründet wurde und weltweit verbreitet ist, ist Xing (gegründet 2003 als „OpenBC“) eine deutsche Unternehmung und überwiegend im deutschsprachigen Raum verbreitet. Linkedin hat

nach eigenen Angaben weltweit 740 Millionen Nutzer, Xing 19 Millionen. In Deutschland sind die Nutzerzahlen beider aber nahezu gleich.