Urteil des Bundesarbeitsgericht : Arbeitszeugnis darf nicht wie ein Schulzeugnis aussehen

Erfurt Nur durch einen Fließtext könne die Leistung ausreichend differenziert dargestellt werden. Tabellen wie bei Schulzeugnissen könnten das nicht leisten. Was es zu beachten gilt.

Ein Arbeitszeugnis darf nicht in Tabellenform wie ein Schulzeugnis aussehen. Arbeitnehmer können vielmehr auf einem im Fließtext formulierten Arbeitszeugnis bestehen, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschied. (Az: 9 AZR 262/20)