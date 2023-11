Sonderzahlung Weihnachtsgeld ist ein Treuebonus

Handelt es sich beim Weihnachtsgeld um eine sogenannte Gratifikation mit Mischcharakter, ist eine Rückzahlungsvereinbarung nicht zulässig. Eine Gratifikation mit Mischcharakter „vereint die Merkmale des Weihnachtsgelds mit denen des 13. Monatsgehalts“, erklärt Marx. Sie honoriert also sowohl die Betriebstreue als auch die erbrachte Arbeitsleistung. Für juristische Laien sei der Unterschied zwischen den verschiedenen Formen allerdings schwer zu erkennen. „Auf die gewählte Bezeichnung im Arbeitsvertrag kommt es nicht an, sie kann jedoch ein Indiz sein, welche Art von Zahlung gewollt ist“, sagt die Juristin. In der Regel muss also durch Auslegung im Einzelfall anhand der vertraglichen Vereinbarungen ermittelt werden, welche Form der Sonderzahlung vorliegt.