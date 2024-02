Ausbildung Gut vorbereitet in die Zwischenprüfung

Fragt sich nur, ab wann man mit dem Lernen beginnen sollte. Michael Scholze sagt: „Die Prüfungsvorbereitung beginnt am ersten Ausbildungstag. Je eher ich am Ball bin und bleibe, desto entspannter kann ich in solch eine Prüfung gehen.“ Anja Schwarz empfiehlt dagegen ein wenig Gelassenheit: „Man sollte nicht mit der Ausbildung beginnen und schon an die Zwischenprüfung denken.“ Ein Signal, dass es nun ernst werde, sei der Moment, in dem man sich für die Prüfung anmeldet – also etwa vier bis fünf Monate vor dem Termin. Betrieb und Berufsschule könnten dann unterstützen und etwa mit Beispielfragen aus früheren Prüfungen arbeiten. Zusätzlich können Azubis sich mithilfe spezifischer Bücher und Angebote im Internet vorbereiten und gezielt Aufgaben üben.