Beruf im Handwerk Wenn ein Fenster für den Wow-Effekt sorgt

Nach meinem Realschulabschluss habe ich dann direkt einen Ausbildungsplatz in einer kleinen Tischlerei mit Spezialisierung im Fensterbau bekommen. Für die Ausbildung ist die Spezialisierung aber erst einmal nicht so wichtig, da einem in der Berufsschule und im Betrieb alle Schwerpunkte des Berufsbilds beigebracht werden. Später habe ich mich entschieden, eine Weiterbildung zum Tischlermeister zu machen, da ich gemerkt habe, dass ich den Ablauf der Fensterfertigung und die Stärkung der Teamstruktur im Unternehmen aktiv mitgestalten möchte.