Ausbildung Vertrag für duales Studium genau prüfen

Das sind Ratschläge, die immer mehr Menschen betreffen. Denn laut CHE gab es in Deutschland noch nie so viele duale Studenten: Gemäß der jüngsten verfügbaren Daten waren im Jahr 2022 rund 138.000 Personen in einem dualen Studium eingeschrieben. Drei Jahre zuvor, also 2019, waren es knapp 122.000. Unter allen Studenten in Deutschland im Jahr 2022 machte der Anteil des dualen Studiums 4,7 Prozent aus.