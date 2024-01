Ausländischer Berufsabschluss In der Heimat bereits Fachkraft

Bonn · Insbesondere in der Pflege können Migranten und Flüchtlinge in Deutschland einen Job finden. Haben sie darin bereits eine Ausbildung gemacht, lohnt es sich, ihren ausländischen Berufsabschluss in Deutschland anerkennen zu lassen.

19.01.2024 , 11:45 Uhr

Wer seinen ausländischen Berufsabschluss anerkennen lassen möchte, braucht dafür die entsprechenden Zeugnisse oder Urkunden. Foto: dpa-tmn/Angel Santana Garcia

Von Inga Dreyer