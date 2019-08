Berufsbild : Sattler sind Experten im Umgang mit Leder

Angehende Sattler erlernen einen traditionsreichen Beruf. Hier ist Geschick mit Nadel und Leder gefragt.

Wenn Jasmin Kölle an ihrer Werkbank sitzt, hat sie oft schwierige und zugleich schwere Arbeit vor sich. Die 24-Jährige macht eine Ausbildung zur Sattlerin – und ihre Leidenschaft gilt den Pferdesätteln. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Ausbildung gibt es in drei Fachrichtungen: Reitsportsattlerei, Fahrzeugsattlerei und Feintäschnerei.

Jasmin Kölle beschäftigt sich in erster Linie mit klassischen Sätteln, den Kontakt zu den Pferden hat sie von frühester Kindheit durch ihre Familie. „Die Pferde waren immer wichtig, aber ich wollte keine Berufsreiterin werden“, sagt die 24-Jährige. Nach dem Abi-

tur entschied sie sich zunächst für ein Studium der Pferdewirtschaft in Nürtingen. Den Bachelor hat sie so gut wie abgeschlossen – und nun doch noch beschlossen, eine klassische Ausbildung zu beginnen. Sie mag die Kombination aus Kreativität und Handwerk in der Sattlerei. „Und der Bezug zum Tier ist auch da.“ Ein weiteres Plus für die 24-Jährige: Sie muss nicht am Schreibtisch sitzen.