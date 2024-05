Öffentlicher Dienst Behörden suchen frühzeitig neue Azubis

Die Jobvielfalt wird alle überraschen, die bei der Stadt zunächst an einen klassischen Schreibtischjob denken. „Mit rund 1300 Beschäftigten ist der Rhein-Kreis Neuss einer der größten Arbeitgeber in unserer Region“, erklärt Pressesprecher Benjamin Josephs. „Unsere Kreisverwaltung bietet fast 200 verschiedene Berufsbilder an. Die Palette reicht vom Feuerwehrmann bis zur Architektin, vom Fachinformatiker bis zur Sozialarbeiterin, vom Geografen bis zur Tierärztin, vom Vermessungstechniker bis zur Biologin. Natürlich gibt es auch viele Berufe im Verwaltungsdienst.“