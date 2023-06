Berufsporträt Zwischen Euphorie und Trauer

Die Aussichten Manche behaupten, es wäre ein aussterbender Beruf. Das hat mich schockiert. Es ist eine Einstellungsfrage, ob ich mich einer Situation hingebe, die erdrückend scheint oder ob ich von der Vision her denke und nicht vom Geld her. Wenn ich über Visionen sprechen will, muss ich immer ein Risiko eingehen: der Umbau eines Gemeindehauses in ein Gemeindezentrum oder, wie aktuell, der Umbau einer Kirche unserer Gemeinde in Breitbrunn. Es braucht Visionen wie diese und mutige Investitionen in die Zukunft. Hat man solche Projekte, dann findet man auch Leute, die einen unterstützen.