Berufsporträt Bombenentschärfer kennen die Gefahr

In brenzligen Situationen ist höchste Konzentration auf die Sache gefragt, meine Umgebung blende ich in dem Moment komplett aus. Ohne eine gewisse Grundgelassenheit bei der Arbeit geht es definitiv nicht. Wenn ein Entschärfer in einer brenzligen Situation jedes Mal denken würde, „Oh, was könnte passieren, wie geht es jetzt mit meiner Familie weiter?“, wäre er für den Beruf definitiv ungeeignet.